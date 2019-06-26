Прямая трансляция: Путин проводит заседание Госсовета по развитию дорог

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В Кремле под председательством президента РФ Владимира Путина проходит заседание Государственного совета по вопросу развития сети автодорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения.

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