Останки участников группы Дятлова могут эксгумировать для расследования

По словам руководителя фонда памяти погибших туристов, этот вопрос уже согласован с некоторыми родственниками "дятловцев".

Останки участников группы Дятлова, погибших при загадочных обстоятельствах в Свердловской области в 1959 году, могут вновь эксгумировать для очередного расследования причин смерти людей. Об этом сообщает портал URA.RU со ссылкой на слова руководителя фонда памяти группы Дятлова Юрия Кунцевича, выступавшего в ходе круглого стола, посвящённого обсуждению прокурорской проверки по факту гибели туристов.

Как пояснил Кунцевич, родная сестра Игоря Дятлова Светлана Перминова, родные Юрия Дорошенко и Рустема Слободина уже дали своё разрешение на проведение этих следственных мероприятий.

— Это есть в соглашении с адвокатом, которое они подписали, — сообщил Кунцевич.

Также в ходе круглого стола глава фонда представил адвоката Евгения Черноусова, который будет защищать интересы родственников "дятловцев". Как отметил сам адвокат, вопрос эксгумации останков остальных членов группы находится на согласовании с их родственниками. Но даже в случае их согласия останки будут подняты из захоронений только в рамках уголовного расследования. Адвокат также уточнил, что в случае нового следствия будет работать над делом бесплатно — из личного интереса.

Ранее сотрудники прокуратуры продемонстрировали оригинальные материалы дела о гибели группы Дятлова 60 лет назад.