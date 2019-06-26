Путин: Дорог высокого качества в России по-прежнему мало

По словам президента, 83% федеральных трасс полностью соответствуют нормативным требованиям, но с региональными дело обстоит иначе.

Общая протяжённость дорог высшего класса в России увеличилась почти на 2,5 тысячи километров, но этого недостаточно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Кремле на заседании профильного Государственного совета. Лайф ведёт прямую трансляцию с него.

— Дорог высокого качества у нас, к сожалению, по-прежнему мало. Общая протяжённость дорог высшей, первой категории увеличилась, правда, за последние четыре года на 2 тысячи 423 километра, — отметил глава государства.

Президент пояснил, что протяжённость качественных дорог возросла главным образом за счёт федеральных трасс. По словам Путина, 83% дорог федерального значения полностью соответствуют нормативным требованиям, однако в случае с региональными трассами данный показатель не дотягивает даже до половины.

Ранее Лайф писал, что на заседании Путин призвал не прятать камеры слежения на дорогах.