Путин призвал не прятать камеры слежения на дорогах

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Президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета, посвященном развитию сети автодорог и организации движения, высказался о камерах слежения и призвал не прятать их.

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