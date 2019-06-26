Политолог оценил 100 дней Текслера на посту врио губернатора Челябинской области

По мнению эксперта, этот важный рубеж врио главы региона перешагнул без "фиги в кармане", честно стараясь соблюсти баланс интересов бизнеса и граждан.

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер за свои первые сто дней у власти успел развеять опасения экспертного сообщества по поводу того, что ему будет непросто влиться в региональную политическую элиту. Об этом в беседе с Лайфом заявил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. По его словам, Текслер смог не только наладить диалог с той самой элитой, но и расположить к себе простых челябинцев с помощью открытости и простоты.

— Давно не видели на Южном Урале вот такой искренней кампании без фиги в кармане, — рассуждает собеседник Лайфа.

С другой стороны, по словам Мартынова, все прекрасно понимают, что Текслер не просто так был рекомендован в качестве руководителя исторически важного промышленного центра России. Занимая должность первого замминистра энергетики Российской Федерации, он приобрёл федеральный опыт и необходимый уровень компетенции, чтобы соблюсти баланс интересов бизнеса и граждан, делая акцент на экологическую составляющую развития предприятий.

— Впервые за энное количество лет в регионе заговорили об интересах непосредственно жителей Челябинской области, о её развитии в перспективе всей страны. Речь больше не идёт о подчинении промышленной области одной либо другой финансово-промышленной группе, — указал Мартынов. — Это тоже такая серьёзная новелла, и её видят и чувствуют люди.

Ранее эксперты Центра политической конъюнктуры (ЦПК) составили политический портрет Алексея Текслера. Находясь во главе региона металлургов пока ещё короткий срок, он успел продемонстрировать высокую управленческую эффективность, переформатировать работу областного правительства и наметить решение наиболее острых проблем.