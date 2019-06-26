Супруга облившего себя бензином у Минстроя РФ не знала о планах мужа

Абдсалам заявил ей, что просто собирается в столице поговорить по поводу участка.

Супруга Абдусалама Залбегова, облившего себя сегодня бензином перед зданием Минстроя РФ в Москве, не знала о намерениях мужа. Об этом она рассказала Лайфу.

— Я услышала про эту ситуацию от вас и видео увидела тоже у вас только. Мы созванивались в последний раз в 12 часов (дня. — Прим. ред). Он был в машине, ехал как раз в министерство. Сказал, что будет по участку разговаривать. Он мне не рассказывал, что он собирается там устраивать, — говорит женщина.

По её словам, муж собирался обратиться в Минстрой, если вопрос не удастся решить в Рязани. Хапизат пояснила Лайфу суть проблемы — семье дали землю в селе Пощупово Рязанской области, а спустя некоторое время запретили строить на ней дом. Власти заявили, что участок расположен в природоохранной зоне. Мужчине обещали дать новый, но этого не произошло.

Ранее Лайф сообщил о задержании Залбегова. Мужчина сдался после разговора с психологами-переговорщиками.