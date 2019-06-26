Путин отметил плохую освещённость дорог вне городов

Президент призвал причастные структуры определиться с тарифами на электричество в этой сфере.

Президент России Владимир Путин выступил на Госсовете по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения. Там глава государства отметил плохую освещённость дорог за пределами городов. Лайф ведёт прямую трансляцию встречи.

— Безопасность дорожного движения во многом зависит от качества и обустроенности дорог, в том числе от их освещённости. С этим у нас, прямо скажем, беда. За пределами агломераций практически на всех дорогах кромешная темень, — высказался президент России.

Одной из причин отсутствия освещения на трассах между населёнными пунктами президент назвал высокие тарифы на электроэнергию ночью. Он отметил, что за ситуацию отвечают и энергетики, и главы регионов, и правительство. Глава государства поручил им немедленно приступить к решению вопроса с этими тарифами.

Также глава государства призвал не прятать камеры слежения на дорогах, ведь штрафы — это не цель, а мера контроля соблюдения ПДД.