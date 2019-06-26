Издевавшаяся над ребёнком медсестра заявила, что "пропиарится, как та блогерша"

Девушку отчислили из медицинского колледжа, в котором она училась, теперь ей грозит уголовное преследование. Лайф выяснил все подробности.

Вызвавшее скандал видео из Морозовской детской больницы столицы, где одна из медсестёр бьёт и насильно связывает ребёнка, стало причиной возбуждения уголовного дела. Но, как стало известно Лайфу, девушка не является сотрудницей больницы, а лишь проходила там практику от медицинского колледжа по специальности "Сестринское дело".

Однокурсница подозреваемой в избиении маленького пациента рассказала, что не ожидала такого поведения от Екатерины П. Ведь девушка по учёбе зарекомендовала себя как хорошая ученица — была отличницей и ни с кем не конфликтовала. После окончания третьего курса их послали в медицинское учреждение для прохождения производственной практики с 18 мая по 5 июля. Кроме того, она пояснила, что работа с детьми вообще не входила в обязанности Екатерины, а та, вероятно, решила "проявить себя".

— Этот мальчик отказал ей в приёме лекарства или инъекции, ей это не понравилось. Он начал громко плакать, он немного отсталый (в развитии. — Прим. Лайфа). Она вспыльчивая, могла показать свой характер. Мальчик лежал в отделении один, у него есть приёмная мать, но она не приходила к нему уже неделю или две, — заявила Лайфу девушка, добавив, что уже после произошедшего Екатерина заявила: "Зато тоже пропиарюсь, как та блогерша".

Какую именно "пропиарившуюся" блогершу имела в виду девушка, не понятно. Нужно отметить, что популярные в соцсетях девушки нередко идут на эпатаж ради лайков и просмотров. Так, недавно одну из них затравили за откровенные фотографии из Чернобыля. Другая пранком довела бабушку до слёз, и её затравили в Сети, а блогерша из Грузии и вовсе ополчила против себя соцсети, пытаясь на фото унизить Россию.

Отметим, ранее стало известно о другом нарушении врачебной этики. В Челябинске 35-летнего мужчину парализовало из-за бездействия врачей. Врачи скорой помощи сначала отказывались везти в больницу мужчину с инсультом, а затем, когда всё же доставили в медицинское учреждение, продержали четыре часа в приёмном покое.