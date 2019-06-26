Установлена причина массовой гибели рыбы на Байкале

В её останках обнаружены десять видов гельминтов, включая личинки диплостом и шистоцефал.

Причиной массовой гибели рыбы 12 июня на побережье озера Байкал в бухте Губа Сеногда стали паразиты. Об этом говорится в заключении специалистов Иркутской межобластной ветеринарной лаборатории (ИМВЛ).

— После проведённых лабораторных исследований выявлено поражение во всех отобранных пробах ассоциативной инвазией (поражение паразитами. — Прим. ред.), — сообщает ИМВЛ.

Речь идёт сразу о десяти видах гельминтов, включая личинок диплостом и шистоцефал. Эксперты считают, что паразиты могли ослабить организм рыб и понизить их сопротивляемость к различным неблагоприятным факторам среды обитания, что и привело к их массовой гибели.

Ранее журналистка из Ульяновска рассказала о массовой гибели рыбы на Волге и взяла интервью у мёртвой рыбы.