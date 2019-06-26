В Кремле рассказали, с кем Путин встретится на G20 в Осаке

На полях саммита G20 у президента РФ Владимира Путина состоится целая череда встреч с мировыми лидерами. Об этом журналистам сообщил помощник лидера страны по международным делам Юрий Ушаков.

Так, глава государства проведёт переговоры с президентом США Дональдом Трампом, премьером Британии Терезой Мэй, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Турции Реджепом Эрдоганом, президентом Кореи Мун Чжэ Ином, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

Запланирована также неформальная трёхсторонняя встреча Путина с премьером Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином.

Кроме того, сразу по завершении саммита Владимир Путин проведёт полномасштабные переговоры с премьером Японии Синдзо Абэ.

В ходе визита в Японию у Путина также предполагается краткий контакт с председателем Европейской комиссии Юнкером.

Саммит G20 пройдёт в Осаке с 28 по 29 июня 2019 года.