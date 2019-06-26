Москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении

Метеозависимым людям врачи советуют в эти дни уменьшить физическую нагрузку и не переутомляться.

Завтра, 27 июня, атмосферное давление в Москве упадёт на 14 единиц — до 738 миллиметров ртутного столба. А 28-го числа составит уже 730 миллиметров. По данным портала "Метеоновости", этот показатель будет рекордным для этого дня за историю метеонаблюдений.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 28 июня 1956 года — 732 миллиметра ртутного столба.

На следующий день после рекорда циклон сместится на северо-восток от Москвы и давление повысится, но придёт в летнюю норму только в последний день июня.

Как сегодня писал Лайф, погоду над столицей начал формировать циклон, от чего после жары в Москве похолодало до 21 градуса.