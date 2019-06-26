Археологи нашли останки философа Чичерина в разрушенной усадьбе под Тамбовом

Большие кости, нижняя челюсть и бедренная кость были обнаружены внутри цинкового гроба.

Останки известного русского философа Бориса Чичерина найдены в одном из склепов на территории родового имения семьи в Тамбовской области. Об этом рассказал руководитель археологической экспедиции Сергей Андреев.

При поиске останков Чичериных в разрушенной усадьбе Караул исследователи ориентировались по старым фотографиям некрополя. На одном из снимков изображено семь надгробных памятников. Пока археологи обнаружили три склепа. По словам Андреева, усыпальницы находятся в ужасном состоянии. Они полуразрушены, засыпаны мусором.

— В одном из массивных склепов найдены останки цинкового гроба, в котором хоронили Бориса Чичерина, а также останки скелета — большие кости, бедренная кость, нижняя челюсть. С вероятностью в 90% это останки Бориса Николаевича Чичерина, — цитирует руководителя экспедиции "Интерфакс".

Борис Чичерин — известный русский правовед, один из основоположников конституционного права России, философ, историк, публицист и педагог. Он также был почётным членом Петербургской академии наук (1893) и почётным членом Московского университета (1900).

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