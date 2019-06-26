Колокольцев предложил конфисковывать автомобили у пьяных водителей

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Фото © ТАСС / Роман Пименов

МВД РФ предложило конфисковывать автомобили у водителей, задержанных в пьяном состоянии. Об этом сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев на заседании Госсовета.

Министерством подготовлены предложения по усилению ответственности водителей, находящихся в нетрезвом виде. Предлагаем конфискацию транспортных средств у водителей, задержанных за управление в пьяном виде, — заявил Колокольцев.

Он пояснил, что конфискация автомобилей за "пьяную" езду повысит безопасность дорожного движения и сохранит тысячи жизней.

При этом собственники автомобилей могут подать регрессный иск к водителю, который управлял их машиной в состоянии алкогольного опьянения.

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