ЛНР и ВСУ начали синхронный отход от линии соприкосновения у Станицы Луганской

Разведение войск предусмотрено минскими соглашениями и происходит при мониторинге со стороны представителей СММ ОБСЕ.

Народная милиция Луганской Народной Республики начала отвод сил от линии соприкосновения в районе Станицы Луганской в Донбассе. Об этом сообщил представитель республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Роман Иванов.

— В 12:00 была подана сигнальная ракета белого цвета о готовности к началу разведения, а в 12:15 Народная милиция подала сигнал зелёной ракетой, что означает начало процесса разведения сил и средств, — цитирует его "Луганскинформцентр".

Разведение войск предусмотрено минскими соглашениями и происходит при мониторинге со стороны представителей СММ ОБСЕ. В ЛНР осуществляют его синхронно и зеркально с ВСУ. Как уточнил Иванов, СММ ОБСЕ подтвердила запуск сигнальной ракеты и начало процесса вывода украинских сил с нулевых позиций.

Ранее в ЛНР сообщили, что сбили беспилотный летательный аппарат украинских вооружённых сил.