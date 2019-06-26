Путин призвал губернаторов своевременно реагировать на проблемы россиян

Президент РФ Владимир Путин призвал губернаторов своевременно реагировать на вопросы россиян, ведь в этом случае можно избежать много региональных проблем. Об этом глава государства сказал на заседании Госсовета в Кремле.

— Понятно, что на всё денег никогда не хватает, но если грамотно, правильно организована работа, то многих вещей там можно избегать совершенно очевидно. Вот знаете, смотрю иногда видеоматериалы, фотоматериалы — и возникает вопрос: а губернатор там бывал хоть когда-нибудь? Видел хоть когда-нибудь эти объекты? — спросил у участников Госсовета президент.

Лидер страны добавил, что многие проблемы не требуют больших усилий, если есть правильное планирование и своевременное реагирование.