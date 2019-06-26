После ЧП с практиканткой в Морозовской больнице усилен контроль за медперсоналом

В случившемся разбираются не только представители Депздрава столицы, но и правоохранительные органы.

Столичный Департамент здравоохранения отреагировал на публикацию скандального ролика, на котором видно, как медицинская работница в Морозовской детской больнице издевается над маленьким пациентом. По факту произошедшего была инициирована проверка по выявлению медицинского персонала, причастного к произошедшему. Когда стало понятно, что к издевательствам над ребёнком имеет отношение практикантка из колледжа, представители больницы немедленно проинформировали о данном инциденте руководство учебного учреждения и полицию.

— В настоящее время в больнице предприняты усиленные меры по контролю за средним медицинским персоналом, в том числе за студентами-практикантами, которые находятся на практике в Морозовской детской больнице. Департамент здравоохранения Москвы со своей стороны приложит все усилия для установления всех обстоятельств и причин произошедшего, — сообщили в пресс-службе столичного ведомства.

Одногруппница Екатерины П. заявила Лайфу, что девушку уже отстранили от прохождения практики.

Как сообщал Лайф, вызвавшее скандал видео из Морозовской детской больницы, где одна из медсестёр бьёт и насильно связывает ребёнка, стало причиной возбуждения уголовного дела. По словам подруги, сама девушка заявляла, что из-за произошедшего она сможет "пропиариться, как та блогерша".