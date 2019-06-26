Путин осмотрит военные разработки на форуме "Армия-2019"

Также российский лидер будет присутствовать на церемонии обмена соглашениями, подписанными ранее в рамках форума.

Президент России Владимир Путин посетит Международный военно-технический форум "Армия-2019" и лично осмотрит инновационные военные разработки. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Согласно её информации, визит российского лидера на крупнейшую в мире выставку вооружения, военной и специальной техники намечен на четверг, 27 июня. Главе государства продемонстрируют образцы инновационных разработок в военной области, а также техники специального назначения.

— Также в присутствии президента пройдёт церемония обмена соглашениями, подписанными в рамках форума, — говорится в сообщении пресс-службы.

В рамках форума "Армия-2019" будет реализована масштабная научно-деловая программа, объединяющая более 140 мероприятий различных форматов по основным тематическим направлениям.

Напомним, что основной площадкой форума "Армия-2019" является подмосковная Кубинка. Там с 28 по 30 июня все желающие смогут увидеть новинки оборонпрома. В частности, в рамках мероприятия покажут секретную бронетехнику, истребитель Су-34 "Утёнок", а также беспилотник в форме большой полярной совы.