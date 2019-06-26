Посольство США направило в МИД РФ ноту по поводу Пола Уилана

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Пол Уилан. vk.com/paulnwhelan

Американские дипломаты заверяют, что их главный приоритет — это благополучие граждан США за рубежом.

Диппредставительство США в Москве направило в МИД РФ ноту. В ней выражается возмущение по поводу условий содержания в СИЗО арестованного гражданина США Пола Уилана.

Посольство США направило ноту протеста в МИД РФ в связи с ненадлежащим обращением с Полом Уиланом в СИЗО, — сообщает посольство в "Твиттере".

Отмечается, что российских дипломатов призвали изучить ситуацию с условиями заключения Уилана, обеспечить ему безопасность и защиту.

Как ранее сообщал Лайф, Полу Уилану предъявлено обвинение в шпионаже. У него обнаружили документы, содержащие гостайну. Весной в СИЗО его посещал посол США.

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