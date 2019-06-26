Путин и Меркель обсудят Сирию, Украину и Иран на G20

На полях саммита "двадцатки" у президента России состоится целая череда встреч с мировыми лидерами.

Президент России Владимир Путин на полях саммита "двадцатки" в Осаке проведёт встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Эту информацию журналистам подтвердил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

— В ходе встречи будут обсуждаться актуальные вопросы глобальной и региональной повестки дня, в том числе перспективы урегулирования внутриукраинского конфликта, ситуация вокруг Ирана и международное содействие мирному процессу в Сирии, — уточнил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что российский лидер также встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом. А сразу по завершении саммита Владимир Путин проведёт полномасштабные переговоры с премьером Японии Синдзо Абэ.

Полный список политиков, с которыми российский лидер встретится в Осаке, Лайф публиковал здесь. Напомним, саммит G20 пройдёт с 28 по 29 июня 2019 года.