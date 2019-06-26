Европарламент получил сообщение об угрозе теракта в центре Брюсселя

Федеральная прокуратура Бельгии проверяет сообщение об угрозе теракта, которое было оставлено на электронной доске Европарламента (ЕП) в Брюсселе.
— Брюссель будет атакован завтра [в среду] в 18:00 [19:00 мск] на Гранд-плас [центральная площадь города] парнем в неоновой рубашке, — приводит телеканал RTBF текст сообщения, подписанного якобы неким Абдулой Хакими.
Правительственный центр анализа угроз подключился к выяснению обстоятельств появления сообщения с угрозой.
Ранее неизвестный сообщил о бомбе в "европейском квартале" Брюсселя, где расположены здания Еврокомиссии, Совета ЕС и Европейского совета. Информация о взрывном устройстве не подтвердилась.
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