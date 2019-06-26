Жириновский предложил сделать вагоны для одиноких людей

По мнению лидера ЛДПР, этот транспорт очень располагает к знакомству и началу романтических отношений.

Депутат Госдумы Владимир Жириновский озвучил предложение создать специальные вагоны для одиноких людей. Как полагает лидер ЛДПР, это положительно скажется на демографии страны. Такое заявление Жириновский сделал на заседании Госсовета, посвящённом транспортной сфере.

— Вагоны для одиноких граждан. У нас огромная страна. Люди могут за два-пять дней познакомиться. У нас демографическая проблема. Много одиноких людей не могут найти спутника, — заявил депутат.

Он признался, что за свою жизнь по-настоящему влюблялся всего три раза и всегда именно во время поездок на железнодорожном транспорте.

— Потому что делать нечего — едешь и смотришь на пассажира, и никуда не надо бежать. Это наиболее спокойная обстановка, — пояснил Жириновский, заявив, что наиболее плачевная обстановка по количеству одиноких людей наблюдается в столице.

Как сообщал Лайф, в России готовят законопроект о повышении критериев нуждаемости семей. Как пояснил премьер-министр Дмитрий Медведев, правительство планирует ввести выплаты на первого и второго ребёнка для семей, чей доход меньше, чем два прожиточных минимума на человека.