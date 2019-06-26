В МВД предложили иностранцам с неоплаченными автоштрафами закрыть въезд в Россию

Ведомство собирается создать базу нарушителей, к которой смогут обратиться и сотрудники ФТС.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев предложил запретить гражданам других стран въезжать на территорию РФ, если раньше они совершали правонарушения на дорогах в стране и не оплатили штрафы.

По его словам, необходимую для этого информационную базу предстоит создать совместно с Федеральной таможенной службой.

— В результате появится возможность контролировать уплату штрафов иностранными гражданами при выезде из России, а также накладывать временный запрет на въезд до исполнения ими обязательств, — высказался министр на заседании Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения.

Ранее на заседании Госсовета президент России Владимир Путин обратил внимание присутствующих на отсутствие освещения на дорогах вне российских городов и призвал не прятать камеры видео- и фотофиксации нарушений ПДД.