Ушаков: Россия и США могут наладить эффективную совместную работу

Москва и Вашингтон могут наладить эффективную совместную работу, считает помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Об этом он сказал в преддверии встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20.

— Россия и США могут наладить эффективную совместную работу на принципах равноправия и взаимного уважения. Дональд Трамп также неоднократно заявлял о стремлении наладить нормальный диалог с Россией, — заявил Ушаков.

Как уже сообщал Лайф, 28 июня Путин и Трамп проведут встречу на полях саммита "Большой двадцатки". На беседу отведено около часа.