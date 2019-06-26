Ушаков: Россия и США могут наладить эффективную совместную работу

21

Фото © AP Photo / Ivan Sekretarev

Москва и Вашингтон могут наладить эффективную совместную работу, считает помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Об этом он сказал в преддверии встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20.

Россия и США могут наладить эффективную совместную работу на принципах равноправия и взаимного уважения. Дональд Трамп также неоднократно заявлял о стремлении наладить нормальный диалог с Россией, — заявил Ушаков.

Как уже сообщал Лайф, 28 июня Путин и Трамп проведут встречу на полях саммита "Большой двадцатки". На беседу отведено около часа.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×