МВД намерено добиться нулевого уровня смертности при ДТП к 2030 году

А к 2024 году планируется достигнуть промежуточного результата — снизить её в 3,5 раза от нынешнего уровня.

В Министерстве внутренних дел России заявили, что будут добиваться снижения смертности на отечественных дорогах и стараться свести её к нулю. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев в ходе заседания Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения.

По словам Колокольцева, в МВД планируют к 2024 году снизить этот показатель в 3,5 раза, а к 2030 году — выйти на "нулевой уровень".

— Такие показатели даже в европейских странах с их качественными дорогами, развитой инфраструктурой и уровнем законопослушности граждан отсутствуют, — добавил он.

В данный момент соответствующая программа находится на рассмотрении. Министр внутренних дел отметил эффективность похожих проектов и напомнил, что в результате принятия двух федеральных целевых программ количество людей, погибших в ДТП, сократилось почти в два раза с 2006 года.

Ранее Лайф писал, что президент РФ Владимир Путин уже призвал российское правительство стремиться к достижению нулевого уровня смертности при ДТП.