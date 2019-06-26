Губернатор Ленобласти призвал забирать у лихачей водительские права

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил лишать нарушителей водительских прав за серьёзное превышение скоростного режима. Призыв ужесточить наказание он объяснил тем, что порядка 70% ДТП со смертельным исходом происходит по вине таких водителей.
— Мы предлагаем за нарушение скоростного режима ввести ответственность вплоть до лишения водительских прав при максимальных показателях нарушения скорости сроком до одного года, — заявил глава Ленобласти на заседании Госсовета в Кремле.
Как ранее писал Лайф, сегодняшнее заседание Госсовета было посвящено развитию сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечению безопасности дорожного движения. Президент РФ Владимир Путин на совещании заявил о плохой освещённости дорог за пределами городов, а также призвал не прятать установленные на трассах камеры слежения.
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