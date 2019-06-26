Губернатор Ленобласти призвал забирать у лихачей водительские права

Нарушителей следует отстранять от вождения на срок до года, считает глава региона.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил лишать нарушителей водительских прав за серьёзное превышение скоростного режима. Призыв ужесточить наказание он объяснил тем, что порядка 70% ДТП со смертельным исходом происходит по вине таких водителей.

— Мы предлагаем за нарушение скоростного режима ввести ответственность вплоть до лишения водительских прав при максимальных показателях нарушения скорости сроком до одного года, — заявил глава Ленобласти на заседании Госсовета в Кремле.

Как ранее писал Лайф, сегодняшнее заседание Госсовета было посвящено развитию сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечению безопасности дорожного движения. Президент РФ Владимир Путин на совещании заявил о плохой освещённости дорог за пределами городов, а также призвал не прятать установленные на трассах камеры слежения.