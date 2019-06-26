Политолог оценил итоги Госсовета: В России появилось понятие "дорожная политика"

Дороги, а точнее их безопасность и качество, имеют колоссальное значение с учётом размеров нашей страны. Связанность территорий субъектов между собой важна для экономики и социального самочувствия граждан. Речь об этом сегодня шла в Кремле.

Глава Института инструментов политического анализа Александр Шпунт считает, что определяющим тезисом президента Владимира Путина на прошедшем заседании Госсовета стала задача в корне изменить процедуру поиска и определения исполнителя работ по строительству автомобильных дорог в нашей стране.

— Если раньше дороги строились и эксплуатировались по разным документам, то теперь президент потребовал, чтобы весь жизненный комплекс дороги от момента её постройки или капитального ремонта до следующего капитального ремонта входил в единый контракт, — прокомментировал эксперт.

Такой подход, как объясняет Шпунт, сразу же даёт возможность отсечь любые попытки сэкономить на качестве материалов или за счёт дешёвых трудовых ресурсов — это станет просто невыгодно самому подрядчику. Эксперт отзывается об этой схеме как о некой принципиальной новации в дорожном строительстве, которой до сих пор не существовало.

— То есть в России появится автоматический механизм, защищающий от всякого рода известных случаев, когда использовались некачественный цемент, некачественный асфальт, некачественные строительные материалы, более дешёвая низко-квалифицированная рабочая сила и так далее, — отмечает Шпунт.

Собеседник Лайфа отдельно подчеркнул тот факт, что вопрос о качестве российских дорог сегодня был поднят на самый высокий, президентский уровень. Это означает, что дорожной сфере уделяется колоссальное внимание. А ещё одним подтверждением этому является нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", который реализуется в нашей стране.

— Это значит, что входит примерно в такую же орбиту, как внешняя политика, оборонная политика. Если хотите, то с этого заседания можно говорить о появлении такого понятия, как "дорожная политика", — заключил политолог.

Напомним, что тема автомобильных дорог обсуждалась и в ходе недавней прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Он рассказал, как в своё время проехал две тысячи километров на "Ладе", инспектируя дорогу между Хабаровском и Читой.