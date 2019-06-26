Мантуров объяснил свои большие командировочные расходы

Минпромторг вкладывается в заранее устанавливаемые нормативы, заверил глава ведомства.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров прокомментировал сообщения СМИ о больших тратах на командировки. По его словам, в ходе служебных поездок бронируются доступные во время мероприятий номера.

— Существует гостиничная классификация номеров. Какие номера в рамках проводимых мероприятий в этом городе свободны, такие и приобретаются... Что касается нормативов, нормативы есть, мы полностью в них вписываемся, — подчеркнул глава Минпромторга журналистам.

Мантуров пояснил, что количество командировок определяется заранее для каждого ведомства, включая Минпромторг, и закладывается определённый бюджет. Впоследствии министерства исходят из данных параметров.

Ранее "Трансперенси Интернешнл — Россия" опубликовала материал, в котором утверждается, что Минпромторг в 2016–2017 годах потратил на снятие номеров в гостиницах за рубежом около 19,3 миллиона рублей. Что же касается Мантурова, он якобы ночевал в номерах, которые обходятся в сотни тысяч рублей за одну ночь.