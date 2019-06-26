Шойгу заявил о желании Запада управлять всем миром, включая Россию

142

Сергей Шойгу. Фото © VK / "Армия-2019"

Министр уверен, что РФ полноценно заменила СССР в качестве "второго полюса" в мировой геополитике.

Запад ведёт информационную войну с Россией, считает министр обороны России Сергей Шойгу. Такую мысль он высказал на конференции "Актуальные вопросы информационного противодействия", которая проходит на международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

Основная и главная цель этой войны — стремление управлять Россией и в конечном итоге — миром, — цитирует министра РИА "Новости".

С чем связана вся эта агония — назовем её так — Запада? С рождением второго полюса миропорядка. Который вроде бы похоронили, всё уже — памятник сделали, оградку, венки приготовили... А тут вдруг опять решили второй полюс родить, — добавил Шойгу.

Как ранее сообщал Лайф, на форуме "Армия-2019" в том числе покажут секретную бронетехнику, истребитель Су-34 "Утёнок" и беспилотник в форме большой полярной совы.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×