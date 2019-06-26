В России стали реже фиксировать хулиганство

На снижение числа правонарушений могло повлиять проведение ЧМ по футболу в прошлом году.

В России стали реже фиксировать административные правонарушения по фактам мелкого хулиганства. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Согласно данным Министерства внутренних дел, количество нарушений закона, зарегистрированных по статье 20.1 "Мелкое хулиганство" Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за год сократилось на 10%.

— Количество пресечённых правонарушений, предусмотренных статьёй 20.1 КоАП РФ, в 2017 году составило более 962 тысяч, в 2018-м — свыше 870 тысяч, в период с января по март 2019 года — более 222 тысяч, — цитирует представителей министерства издание.

Наибольшее число случаев мелкого хулиганства было пресечено сотрудниками правоохранительных органов в Центральном федеральном округе — он самый густонаселённый. А наименьшее число — в Дальневосточном федеральном округе. За 2017 год там было зафиксировано около 35 тысяч правонарушений, в 2018 году — 34 тысячи, с начала текущего года — 8 тысяч.

— На снижение количества мелкого хулиганства повлияли принятые меры для проведения ЧМ по футболу в 2018 году в нашей стране, а именно дополнительные меры, направленные на обеспечение правопорядка, профилактику и пресечение правонарушений, — считает эксперт Илья Кожевников.

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