Медведев поддержал идею штрафовать за бесплатный проезд по платным дорогам

Как отметил председатель правительства, наказание должно быть закреплено в новом административном кодексе.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал идею введения ответственности за неуплату проезда по платным автодорогам. Такое заявление главы правительства прозвучало на сегодняшнем заседании Госсовета по развитию сети автодорог.

— Что касается административной ответственности за неуплату платежей при использовании платных дорог, то, видимо, эта мера назрела и должна быть поддержана при подготовке нового административного законодательства, — сказал Медведев на заседании Госсовета по развитию сети автодорог.

Как ранее сообщал Лайф, сумма штрафа может составить до двух с половиной тысяч рублей. В будущем планируется использовать систему "Свободный поток" с постоплатой, которая должна сделать платные дороги свободнее. Шлагбаумов на платных трассах в этом случае уже не будет.

"Парламентская газета" отмечала, что собранные со штрафов средства предлагается направлять в бюджеты регионов, где было совершено правонарушение.