Медведев поддержал идею штрафовать за бесплатный проезд по платным дорогам

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Фото: ТАСС / Артём Коротаев

Как отметил председатель правительства, наказание должно быть закреплено в новом административном кодексе.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал идею введения ответственности за неуплату проезда по платным автодорогам. Такое заявление главы правительства прозвучало на сегодняшнем заседании Госсовета по развитию сети автодорог.

Что касается административной ответственности за неуплату платежей при использовании платных дорог, то, видимо, эта мера назрела и должна быть поддержана при подготовке нового административного законодательства, — сказал Медведев на заседании Госсовета по развитию сети автодорог.

Как ранее сообщал Лайф, сумма штрафа может составить до двух с половиной тысяч рублей. В будущем планируется использовать систему "Свободный поток" с постоплатой, которая должна сделать платные дороги свободнее. Шлагбаумов на платных трассах в этом случае уже не будет.

"Парламентская газета" отмечала, что собранные со штрафов средства предлагается направлять в бюджеты регионов, где было совершено правонарушение.

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