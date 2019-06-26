Путин обсудил с Совбезом РФ подготовку к саммиту G20

Президент РФ Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, сообщил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.
— Состоялся обмен мнениями в плане подготовки к предстоящему в Осаке саммиту "двадцатки", а также двусторонних контактов на полях этого форума, — пояснил Дмитрий Песков.
Во встрече участвовали Дмитрий Медведев, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Антон Вайно, Николай Патрушев, Владимир Колокольцев, Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Александр Бортников, Сергей Нарышкин, Сергей Иванов.
Как уже сообщал Лайф, у Путина на G20 запланированы переговоры с президентом США Дональдом Трампом.
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