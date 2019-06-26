Серийный отравитель из Москвы частично признал вину

Адвокат просит для мужчины меру пресечения в виде домашнего ареста или подписки о невыезде.

Мурат С., обвиняемый в серии отравлений и краж, в ходе заседания в Таганском суде Москвы частично признал вину. Подозреваемый утверждает, что деньги крал, но никого не избивал.

— Частично да. Признаю хищения, — ответил Мурат на вопрос судьи, согласен ли он с предъявленными обвинениями.

Адвокат отравителя выступает против его ареста. По его словам, Мурат не пытался скрыться от следствия, на все вызовы являлся в полицию вовремя. Он просит для подзащитного меру пресечения в виде домашнего ареста или подписки о невыезде. К слову, проживает обвиняемый в хостеле на Басманной. В Москве он находится последние пять лет, занимается грузоперевозками.

Напомним, против 26-летнего мужчины возбуждено сразу семь уголовных дел по статьям о краже, грабеже и разбое. Следствию известно об 11 пострадавших от действий отравителя. Однако не исключается, что их может быть больше.