Трамп заявил, что видит в России потенциального противника

Президент США припомнил, что Германия не платит НАТО столько, сколько оно хочет, но платит России за газ.

Американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business заявил, что он не считает Россию настоящим противником Штатов.

— Я не называю Россию противником, но она является потенциальным противником, — сказал Трамп.

Президент США вспомнил взаимоотношения с Россией в контексте обсуждения взносов стран НАТО в бюджет Североатлантического альянса.

— Германия платит России миллиарды и миллиарды долларов за энергоресурсы... Они не платят НАТО, но они платят миллиарды долларов потенциальному противнику, от которого мы, как предполагается, должны их защищать, — подчеркнул он.

Увеличить оборонные бюджеты и взносы в альянс Трамп требовал от стран, входящих в НАТО, и ранее.