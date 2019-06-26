"Аэрофлот" с июля повысит топливные сборы на некоторых рейсах

Пассажирам при перелёте внутри России придётся платить в основном на 235 рублей больше, а при полёте за рубеж — на €5.

Авиакомпания "Аэрофлот" с 1 июля повысит размер топливного сбора на некоторых внутренних рейсах и международных направлениях. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Так, на рейсах между Москвой и Якутском сбор вырастет с 3965 рублей до 4200 рублей. А на остальных внутренних направлениях — с 2465 рублей до 2700 рублей. На рейсах между Москвой, Санкт-Петербургом и городами Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении и Грузии топливный сбор составит €20 вместо €15 (примерно 1440 рублей вместо 1080 рублей).

В феврале же "Аэрофлот" повысил топливный сбор на 200 и 400 рублей для экономкласса и бизнес-класса соответственно.