Французская прокуратура назвала возможные причины пожара в Нотр-Даме

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Фото © Twitter / Cathédrale NotreDame

По версии следствия и экспертов, он мог начаться из-за непотушенной сигареты или неисправности электропроводки.

У следствия нет оснований полагать, что крупный пожар в соборе Парижской Богоматери, уничтоживший деревянную кровлю исторического здания, возник в результате умышленного поджога. Такое заявление сделал представитель парижской прокуратуры со ссылкой на материалы предварительного расследования.

Никакие элементы не указывают на преступный поджог, — сказал он, уточнив, что наиболее вероятными причинами возгорания стали непотушенная сигарета или нарушения в работе электрической проводки.

Напомним, 15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошёл крупный пожар. Огонь повредил шпиль, крышу и несущую конструкцию. Пожар удалось ликвидировать лишь следующим утром. 15 июня в здании собора состоялась первая после пожара служба.

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