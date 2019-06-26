Беглов не будет сдавать подписи из Выборгского района на фоне спекуляций

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Врио губернатора принял это решение, не дожидаясь результатов расследования, которое по данному факту проводят правоохранительные органы.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов решил, что не будет сдавать в избирком все подписи, собранные в Выборгском районе, "из-за политических спекуляций". Об этом говорится в видеообращении, которое распространила в среду его пресс-служба.

Беглов от души поблагодарил поддержавших его петербуржцев, однако такой шаг, по его мнению, был необходим.

— Во время выборов — не только в нашем городе, но и во всём мире — существовали спекуляции. То же самое произошло и в Выборгском районе, — заявил политик. — Я уже обратился в правоохранительные органы, чтобы они разобрались, что это: провокация или злой умысел. Но те подписи, которые были собраны в Выборгском районе, мы не будем сдавать в избирательную комиссию.

Ранее в штабе Навального опубликовали видео, записанное в актовом зале районной выборгской администрации. На кадрах, как утверждают сторонники оппозиционера, бюджетники заполняют подписные листы для выдвижения Беглова, якобы имея в распоряжении базу людей с полным набором персональных данных.

Сам врио губернатора уже заявлял, что не имеет к этому отношения и обратился в полицию.

К слову, раздутый в Сети скандал, похоже, никак не повлиял на рейтинг врио главы региона. Согласно последним опросам, 55% жителей Санкт-Петербурга отдали бы свои голоса Александру Беглову, если бы выборы губернатора состоялись в ближайшее воскресенье.

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