Беглов не будет сдавать подписи из Выборгского района на фоне спекуляций

Врио губернатора принял это решение, не дожидаясь результатов расследования, которое по данному факту проводят правоохранительные органы.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов решил, что не будет сдавать в избирком все подписи, собранные в Выборгском районе, "из-за политических спекуляций". Об этом говорится в видеообращении, которое распространила в среду его пресс-служба.

Беглов от души поблагодарил поддержавших его петербуржцев, однако такой шаг, по его мнению, был необходим.

— Во время выборов — не только в нашем городе, но и во всём мире — существовали спекуляции. То же самое произошло и в Выборгском районе, — заявил политик. — Я уже обратился в правоохранительные органы, чтобы они разобрались, что это: провокация или злой умысел. Но те подписи, которые были собраны в Выборгском районе, мы не будем сдавать в избирательную комиссию.

Ранее в штабе Навального опубликовали видео, записанное в актовом зале районной выборгской администрации. На кадрах, как утверждают сторонники оппозиционера, бюджетники заполняют подписные листы для выдвижения Беглова, якобы имея в распоряжении базу людей с полным набором персональных данных.

Сам врио губернатора уже заявлял, что не имеет к этому отношения и обратился в полицию.

К слову, раздутый в Сети скандал, похоже, никак не повлиял на рейтинг врио главы региона. Согласно последним опросам, 55% жителей Санкт-Петербурга отдали бы свои голоса Александру Беглову, если бы выборы губернатора состоялись в ближайшее воскресенье.