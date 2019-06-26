Золотов предупредил о возможных провокациях в Крыму

Инспекция из Москвы проверила подразделения, ответственные за безопасность моста на полуострове.

Директор Росгвардии Виктор Золотов прибыл в Крым, чтобы провести совещание по обеспечению безопасности объектов в Керченском проливе. Также он проверил организацию службы в отдельной бригаде особого назначения Южного округа войск Нацгвардии РФ.

Он заявил, что объекты полуострова могут "стать целью провокаций и находиться в эпицентре агрессивных устремлений", сообщает пресс-служба Росгвардии.

— За прошедшие годы Росгвардия снискала высокий авторитет, и сегодня на наши подразделения возложены задачи в обеспечении безопасности крупнейших государственных проектов, — цитирует пресс-служба слова Золотова.

Лайф рассказывал, что ранее сотрудники Росгвардии участвовали в межведомственной спецоперации по задержанию в Крыму сторонников террористической организации.