Золотов предупредил о возможных провокациях в Крыму

Директор Росгвардии Виктор Золотов прибыл в Крым, чтобы провести совещание по обеспечению безопасности объектов в Керченском проливе. Также он проверил организацию службы в отдельной бригаде особого назначения Южного округа войск Нацгвардии РФ.
Он заявил, что объекты полуострова могут "стать целью провокаций и находиться в эпицентре агрессивных устремлений", сообщает пресс-служба Росгвардии.
— За прошедшие годы Росгвардия снискала высокий авторитет, и сегодня на наши подразделения возложены задачи в обеспечении безопасности крупнейших государственных проектов, — цитирует пресс-служба слова Золотова.
Лайф рассказывал, что ранее сотрудники Росгвардии участвовали в межведомственной спецоперации по задержанию в Крыму сторонников террористической организации.
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