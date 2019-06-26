ПАСЕ отклонила поправку об отказе России в полномочиях

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отклонила поправку с предложением не возвращать российской делегации полномочия. Документ на рассмотрение внесли представители Украины и нескольких других стран.
— Поправка является неприемлемой, если делает невыполнимым остальной текст в совокупности, — объяснила решение председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.
Напомним, ПАСЕ в ночь на 25 июня приняла резолюцию, согласно которой Россия приглашается на июньскую сессию. После этого украинская делегация в знак протеста покинула зал, а глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Незалежная отзывает своего постпреда при Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций.
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