ПАСЕ полностью восстановила полномочия России

Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию, которая подтверждает все полномочия российской делегации. За принятие документа проголосовало 116 парламентариев, против — 62, ещё 15 предпочли воздержаться.
Согласно документу, Россия остаётся в ПАСЕ как полноценный участник, без всяких ограничений.
Ранее ПАСЕ отклонила предложенную Украиной поправку к проекту резолюции, которой предлагалось не подтверждать полномочия делегации России.
Напомним, в 2014 году после событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ российская делегация была лишена части своих полномочий и прекратила участвовать в сессиях ПАСЕ, а также выплачивать взносы в Совет Европы. Последнее очень сильно ударило по бюджету организации — Москва была одним из основных его источников.
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