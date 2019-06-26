Пациентка сняла видео с "употреблением наркотиков" в детской больнице в Москве

По предварительным данным, запрещённые вещества несовершеннолетним передала практикантка — учащаяся медицинского колледжа.

В распоряжении Лайфа оказалось эксклюзивное видео, на котором, по утверждению автора ролика, запечатлён процесс употребления юной пациенткой столичной Морозовской детской больницы в стенах медицинского учреждения запрещённого препарата, дающего наркотический эффект.

На кадрах видно, как одна из девушек передаёт другой шприц с неким веществом. В процессе общения героиня ролика называет его "тропиканом". Предположительно, это медпрепарат "Тропикамид".

В конце видео девушка в белом халате призывает свою знакомую остановиться. Предположительно, от использования слишком большой дозы препарата, хотя минутой ранее равнодушно отмечала: "Пусть травится". В ответ на это её собеседница говорит, что её пока что "не берёт".

Как сообщила Лайфу одна из пациенток, запрещённый препарат несовершеннолетним якобы принесла студентка медицинского колледжа Фарик М., которая проходит практику в Морозовской больнице. По неподтверждённым данным, по просьбе одной из девочек она встретилась за пределами больницы с уже ожидавшим её наркокурьером, который передал препарат. Практикантка пронесла его с собой в больницу и достала шприцы. После чего группа девушек якобы отправилась в туалет.

Отметим, в начале июня этого года офтальмологический препарат "Тропикамид" был внесён постановлением правительства в список сильнодействующих и ядовитых веществ. Его незаконное изготовление, приобретение и сбыт будут наказываться статьёй 234 УК РФ, которая предусматривает до восьми лет колонии и штраф до 200 тысяч рублей.

Как сообщал Лайф, одновременно с этим Морозовскую детскую больницу сотрясает другой скандал и также с участием практикантки того же самого медицинского колледжа. Студентка насильно привязала одного из маленьких пациентов к кровати. Инцидент попал на видео. После появления видео проверку начали Департамент здравоохранения Москвы и Следственный комитет. Девушку отстранили от практики, позже отчислили из колледжа. По факту насилия над ребёнком было возбуждено уголовное дело.