"Лимонадного отравителя" арестовали на два месяца

Против 26-летнего мужчины возбуждено сразу семь уголовных дел по статьям о краже, грабеже и разбое.

Таганский суд Москвы отправил под арест до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого по делу о массовом отравлении москвичей с целью ограбления. В ходе заседания мужчина частично признал вину. Он признал, что лишал денег и ценностей потерпевших, находящихся без сознания. А вот к побоям и непосредственному отравлению он свою причастность отрицает.

К слову, адвокат просил для подзащитного меру пресечения в виде домашнего ареста или подписки о невыезде.

Как ранее сообщал Лайф, против 26-летнего Сабанова возбуждено сразу семь уголовных дел по статьям о краже, грабеже и разбое. Следствию известно об 11 пострадавших от действий отравителя. Однако не исключается, что их может быть больше.