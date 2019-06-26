Матвиенко назвала торжеством демократии восстановление полномочий России в ПАСЕ

Глава Совфеда считает принятие резолюции первым серьёзным шагом, идущим вразрез с политикой санкций против РФ.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поприветствовала восстановление полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Она считает решение участников летней сессии ПАСЕ торжеством демократии и здравого смысла.

— Подтверждение полномочий делегации РФ в ПАСЕ — первый серьёзный шаг, идущий вразрез с политикой санкций против России... Это, я бы сказала, торжество демократии, парламентаризма и, конечно, здравого смысла, — заявила Матвиенко.

Ранее сегодня участники летней сессии ПАСЕ приняли резолюцию, которая подтверждает все полномочия российской делегации. За принятие документа проголосовало 116 парламентариев, против — 62, ещё 15 предпочли воздержаться.

Делегация Украины в ответ на это ожидаемо заявила, что приняла решение покинуть ПАСЕ.