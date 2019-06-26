Экономист предсказал очередной обвал биткоина

За последние сутки криптовалюта подорожала более чем на 13% — до 13 тысяч долларов.

Необоснованное и резкое подорожание биткоина рождает подозрения, что рост курса криптовалюты вызван с помощью махинаций. Об этом заявил экономист из Нидерландов и старший специалист по криптовалюте из PwC Алекс де Фриз.

— Не замечено увеличения интереса инвесторов. Это приводит к тому, что люди начинают подозревать, что нынешний скачок вызван какими-то махинациями на крипторынке, — цитирует его "360".

Алекс де Фриз считает обвал курса биткоина неминуемым. По его мнению, в ближайшей перспективе следует ожидать дальнейшего повышения стоимости криптовалюты, но рано или поздно начнётся обратный процесс.

Как ранее писал Лайф, за последние сутки стоимость биткоина взлетела более чем на 13% и на некоторое время достигла 13 тысяч долларов. В последний раз криптовалюта торговалась на данном уровне 20 января 2018 года.