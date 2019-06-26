В центре Энгельса масштабный пожар охватил рынок

На кадрах с мест ЧП видно, как владельцы торговых точек пытаются спасти свой товар.

В центре Энгельса полыхает вещевой рынок "Изобильный" на площади Свободы. По данным Лайфа, огонь охватил торговые павильоны на общей площади 1,5 тысячи квадратных метров.

Идёт эвакуация работников и покупателей. На кадрах видно, что владельцы торговых точек пытаются спасти свой товар. На месте ЧП работает несколько подразделений МЧС. Но пока справиться с огнём не получается, пожару присвоен третий ранг опасности. Над рынком поднимаются пламя и чёрный дым.

Ранее сообщалось, что в Костромской области произошёл пожар в детском лагере "Золотой колосок".