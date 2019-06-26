Названы самые распространённые нарушения на транспорте

Наибольшую опасность представляют пьяные пассажиры, поскольку они могут пострадать сами и навредить окружающим, считают в МВД.

Самые распространённые нарушения пассажиров в России — это нетрезвое состояние в транспорте, курение и незаконная торговля. Об этом рассказал глава управления на транспорте МВД России по ЦФО генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин.

— Самые распространённые правонарушения — это нахождение граждан в состоянии алкогольного опьянения... Помимо этого, есть мелкое хулиганство, несанкционированная торговля, курение в неположенных местах, переходы в неположенных местах, — цитирует офицера НСН.

По словам Калинкина, наибольшее количество нарушений допускают пассажиры поездов. Так, за первые пять месяцев 2019 года на ж/д транспорте не допущено к перевозке 258 россиян. 136 из них привлекли к административной ответственности. За аналогичный период на самолёты не пустили 177 человек, 136 авиадебоширов привлечены к ответственности.

Калинкин считает особо опасными пьяных пассажиров. Они могут пострадать сами и навредить окружающим.

Ранее сообщалось, что самолёту "Аэрофлота", который следовал из Барселоны в Москву, пришлось приземлиться в Варшаве из-за пьяного пассажира.