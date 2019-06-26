Клип Седоковой "Яжемать" вызвал скандал в Сети

Блогер Лена Миро напомнила, что упоминание матери являлось одним из самых сильных оскорблений во все времена.

Клип Анны Седоковой "Яжемать" подвергся критике в соцсетях из-за откровенного контента. Исполнительницу, разгуливающую в ролике почти без одежды и заявляющую, что "мама будет кайфовать", осудила блогер Лена Миро, сообщает издание "Дни.ру".

— Анна, оголив нижнюю часть жирного тела, показывает движениями, как ей: а) хорошо, бэ) как она хочет, вэ) как её не волнует, — цитирует издание Миро.

— Мама, которая совокупляется, меняя половых партнёров, не мать… Мать, которой хочется до утра, пока дети дома, вообще не человек, потому что даже животные думают о своих детях, — добавила блогер.

Миро уверена, что клип Седоковой пропагандирует лживые ценности. Он прививает желание "найти богатого спонсора, развратничать и бухать", а не воспитывать, образовывать детей.

Ранее экс-солистка группы "Демо" Саша Зверева обвинила Седокову в "подарке смерти" онкобольным детям. Однако онколог впоследствии развеял мифы, что сладкое, которое привезла детям Седокова, ускоряет развитие рака.