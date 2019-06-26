"Лимонадного отравителя" заподозрили в растлении несовершеннолетних

На данный момент ему предъявлены обвинения по статьям 158 УК РФ "Кража" и 162 УК РФ "Разбой".

Следствие рассмотрит версию о возможном совершении Муратом С., который подозревается в серии отравлений и последующих ограблений в столице, насильственных действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по городу Москве.

Следователи уже возбудили против мужчины семь уголовных дел. Ему предъявлены обвинения по статьям "Кража" и "Разбой".

Напомним, в квартире задержанного прошли обыски, в ходе которых были найдены свёртки "с белым порошком". По версии следствия, именно 22-летний Мурат С. угощал своих жертв газировкой с неким веществом. Когда те теряли сознание, он их грабил.

По предварительным данным, от действий "серийного отравителя" пострадало 24 человека. При этом некоторые жертвы приходили в себя лишь на следующий день, а одна потерпевшая пробыла в реанимации две недели.

Один из очевидцев восстановил события "ночи отравлений" в Москве и подтвердил, что подозреваемый воровал телефоны, личные вещи. Впоследствии тот признал вину частично. Суд арестовал его на два месяца.