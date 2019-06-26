Генсеком Совета Европы избрана глава МИД Хорватии

Её кандидатуру поддержали 159-ю голосами. 105 участников заседания проголосовали против.

Министр иностранных дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич стала новым генеральным секретарём Совета Европы. Об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте международной организации. Её избрали на пятилетний срок.

Ранее сегодня участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы приняли резолюцию, которая подтверждает все полномочия российской делегации. За принятие документа проголосовало 116 парламентариев, против — 62, ещё 15 предпочли воздержаться. После событий на Украине в 2014 году и воссоединения Крыма с РФ российская делегация была лишена части своих полномочий и прекратила участвовать в сессиях ПАСЕ.