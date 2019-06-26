В результате взрыва в жилом доме в Вене пострадало 12 человек

В результате взрыва, прогремевшего сегодня в жилом доме в Вене, два человека получили серьёзные травмы, ещё десять человек отделались лёгкими ранениями. Об этом сообщается в аккаунте венской полиции в "Твиттере".

— Число получивших тяжёлые ранения сократилось до двух. Десять человек были легко ранены, — уточнили в ведомстве.

Напомним, что взрыв прогремел в пятиэтажном жилом доме в столице Австрии сегодня около 16:30 по местному времени (17:30 мск). В результате инцидента на улице Прессгассе обрушилось несколько этажей в двух соседних зданиях. Согласно предварительной информации, причиной взрыва могла быть утечка газа.

Полиция перекрыла несколько соседних улиц. Из пострадавших от взрыва домов были эвакуированы все жильцы.