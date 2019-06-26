В Зеленограде задержали пьяных разрушителей подъезда

Напившись, мужчины выломали дверь в помещение к консьержу, дверь в подсобку, а также разбили окно.

В ГУ МВД по Московской области прокомментировали дебош, устроенный группой мужчин в одном из домов зеленоградского ЖК "Мелодия леса". По словам правоохранителей, сотрудники ведомства, получив жалобу от местных жителей, прибыли на место ЧП, но уже не застали дебоширов.

— На следующий день в ходе опроса жильцов дома полицейским стало известно, что местный житель и двое его знакомых устроили дебош в одном из подъездов многоквартирного дома, в результате чего повредили общедомовое имущество, — сообщили Лайфу в региональном главке полиции.

Полицейские задержали 27-летнего хозяина квартиры и его гостей из Москвы 26 и 27 лет. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Как рассказывал Лайф, погромщики сами сняли и выложили видео, как они разносят подъезд жилого дома.